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Организатор борделя в Боровлянах приговорен к 14 годам колонии
18.05.2019 10:28 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Подпольный бордель под Минском ликвидировали в ночь на 28 июля 2018 года. На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет, сообщает
На вечеринках, как выяснилось, присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другие представители обслуживающего персонала.
В оплату включался алкоголь, еда, пользование сауной и бассейном. Стоимость входа для мужчин составляла от 200 до 370, для пары - 120.
Организатора борделя признали виновным по ч.2 ст.166 (изнасилование, совершенное повторно), ч.2 ст.167 (насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.171 (организация проституции, содержание притона для занятия проституцией).
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Мужчине также придется выплатить штраф в размере 400 БВ (1 БВ – 25,5 руб).
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