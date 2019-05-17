Организатор борделя в Боровлянах приговорен к 14 годам колонии

Подпольный бордель под Минском ликвидировали в ночь на 28 июля 2018 года. На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет, сообщает БЕЛТА .

На вечеринках, как выяснилось, присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другие представители обслуживающего персонала.

В оплату включался алкоголь, еда, пользование сауной и бассейном. Стоимость входа для мужчин составляла от 200 до 370, для пары - 120.