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Организатор борделя в Боровлянах приговорен к 14 годам колонии

18.05.2019 10:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Организатор борделя в Боровлянах приговорен к 14 годам колонии
Фото из открытых источников

Подпольный бордель под Минском ликвидировали в ночь на 28 июля 2018 года. На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет, сообщает БЕЛТА.

На вечеринках, как выяснилось, присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другие представители обслуживающего персонала. 

В оплату включался алкоголь, еда, пользование сауной и бассейном. Стоимость входа для мужчин составляла от 200 до 370, для пары - 120.

Организатора борделя признали виновным по ч.2 ст.166 (изнасилование, совершенное повторно), ч.2 ст.167 (насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст.171 (организация проституции, содержание притона для занятия проституцией). 

Организатор борделя в Боровлянах приговорен к 14 годам колонии
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Теги: Гродно
 
 
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