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Следствие отрабатывает несколько версий убийства сотрудника ГАИ в Могилевском районе

18.05.2019 08:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Смерть сотрудника ГАИ в Могилевском районе наступила в результате огнестрельного ранения в голову, следователи отрабатывают несколько версий произошедшего, сообщили в следственном комитете Беларуси.

"Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной", - говорится в сообщении СК.

"Согласно предварительному заключению экспертов, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову", - проинформировали в комитете. Следователи ждут заключения судебно-медицинской и иных экспертиз, которые оперативно проводятся специалистами ГКСЭ.

Как отметили в СК, к настоящему времени уже проведен колоссальный объем работы в целях установления всех обстоятельств гибели сотрудника ГАИ. "Допрошены родственники, знакомые погибшего и иные свидетели. Изучена и зафиксирована следовая картина на месте обнаружения тела. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела обнаруженные вещественные доказательства: личные вещи, документы (в т.ч. служебное удостоверение), мобильный телефон, табельное оружие. По ним назначены необходимые исследования", - рассказали в СК.

В комитете также сообщили, что пока в качестве подозреваемых лиц никто не задержан.

По информации следствия, около 18 часов 16 мая сотрудник милиции находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева, где сел в неустановленный автомобиль. Спустя некоторое время молодой человек был обнаружен погибшим.

 
Теги: Могилев
 
 
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Смерть сотрудника ГАИ в Могилевском районе наступила в результате огнестрельного ранения в голову, следователи отрабатывают несколько версий произошедшего,...
 
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