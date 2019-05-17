ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно водитель Volkswagen не пропустил мотоциклиста на BMW

18.05.2019 09:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 мая в девятом часу вечера в Гродно водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 46-летний водитель Volkswagen выезжал со стоянки магазина. Подъехав к пересечению дорог, мужчина увидел, что светофоры отключены и ориентировался по дорожным знакам.  

В Гродно водитель Volkswagen не пропустил мотоциклиста на BMW
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Также водитель машины видел, что слева от него по направлению к нему едет мотоцикл BMW. Мужчина предположил, что успеет проехать перекрёсток в прямом направлении, но, уже находясь на перекрёстке, понял, что ошибся.  

Водитель Volkswagen повернул вправо и затормозил, однако мотоцикл всё равно врезался в иномарку.  

«В случившемся свою вину признаю. Просто не рассчитал расстояние правильно до движущегося мотоцикла», – сказал водитель автомобиля правоохранителям.  

34-летний мотоциклист был госпитализирован.  

Весной 2019 года в Новополоцке мотоциклист на Yamaha врезался в Volkswagen.  

Водитель мотоцикла был доставлен в больницу – подробнее здесь.  
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 17 мая в девятом часу вечера в Гродно водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста.   Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 46-летний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что нужно сделать, чтобы изменить финансовые привычки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика