|
В Гродно водитель Volkswagen не пропустил мотоциклиста на BMW
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 мая в девятом часу вечера в Гродно водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста.
Как
Также водитель машины видел, что слева от него по направлению к нему едет мотоцикл BMW. Мужчина предположил, что успеет проехать перекрёсток в прямом направлении, но, уже находясь на перекрёстке, понял, что ошибся.
Водитель Volkswagen повернул вправо и затормозил, однако мотоцикл всё равно врезался в иномарку.
«В случившемся свою вину признаю. Просто не рассчитал расстояние правильно до движущегося мотоцикла», – сказал водитель автомобиля правоохранителям.
34-летний мотоциклист был госпитализирован.
Весной 2019 года в Новополоцке мотоциклист на Yamaha врезался в Volkswagen.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 17 мая в девятом часу вечера в Гродно водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 46-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)