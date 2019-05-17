В Минске устроили выставку двух Зой под открытым небом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске заработал проект «Художник и город». Площади Якуба Коласа стала импровизированной уличной галереей, сообщает «МИР 24».

В этом году она посвящена двум Зоям. До середины июля можно будет посмотреть работы Зои Литвиновой. Затем полная смена экспозиции, и посетили смогут полюбоваться работами художницы Зои Луцевич. Это позволит за одно лето увидеть не одну, а две выставки.

«Мы представляем именно белорусских современных художников. Чтобы жители нашей страны и нашего города знакомились с отечественным искусством, при этом не тратили много времени», – говорит представитель компании – организатора выставки Ольга Жукова.

«Я по-другому увидела свои работы. Это опыт, который пригодится, и этот опыт сыграет определенную роль в моем дальнейшем творчестве», – говорит белорусская художница Зоя Литвинова.

Выставка под открытым небом проходит уже в восьмой раз. Здесь разместились репродукции картин мастеров разных эпох, стилей и школ. Жители и гости Минска смогли увидеть репродукции работ Марка Шагала, Казимира Малевича, Николая Селещука и Валентина Губарева.