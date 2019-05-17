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Прямые линии в Вороновском районе

18.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии в Вороновском районе

20 мая с 11.00 до 12.00 директор филиала «Автомобильный парк №14 городского поселка Вороново» ОАО «Гроднооблавтотранс» Иван Никодимович Диц по телефону 2-19-72 проведет прямую линию по вопросам транспортного обеспечения, движения автобусов.

 

20 мая с 11.00 до 12.00 заместитель начальника отдела по труду и занятости управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Елена Адольфовна Лещенко по телефону 4-32-07 проведет прямую линию по вопросам занятости населения.

 

20 мая с 9.00 до 10.00 директор ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Антонина Феликсовна Эйсмонт по телефону 3-02-11 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам социального обслуживания населения.

 

 

22 мая с 11.00 до 13.00 главный врач государственного учреждения «Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии» Вероника Александровна Ёдчик по телефону 2-50-14 проведет прямую линию по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

 

22 мая с 10.00 до 11.00 начальник управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома Наталья Анатольевна Кушелевич по телефону 4-32-00 проведет прямую линию по вопросам занятости, оказания содействия в трудоустройстве.

 

23 мая с 14.00 до 16.00  начальник Вороновского РОВД подполковник милиции Руслан Григорьевич Хомко по телефону 2-50-18 проведет прямую линию.

 
 
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20 мая с 11.00 до 12.00 директор филиала «Автомобильный парк №14 городского поселка Вороново» ОАО «Гроднооблавтотранс» Иван Никодимович Диц по телефону 2-19-72 проведет...
 
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