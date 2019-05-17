Концертмейстер Вороновской ДШИ Александр Матюк второй раз стал лауреатом республиканского вокального конкурса

Источник материала: Вороновская газета





Каждые два года при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси проводится республиканский вокальный конкурс среди ветеранов «Песни Победы». Таким образом исполнители со всех регионов Беларуси передают наследникам поколения победителей музыкальную эстафету памяти. В нынешнем мае творческое состязание прошло шестой раз. Заявки на участие подали 123 человека. По результатам отборочного тура жюри под председательством народного артиста Беларуси, композитора Леонида Захлевного выбрало и поощрило 15 лучших исполнителей. Среди них — концертмейстер Вороновской ДШИ, художественный руководитель народного ансамбля народной музыки «Лявоны» Александр Матюк, награжденный дипломом ІІ степени. На сцене он исполнил две авторские песни — «Ветераны» и «Берегите матерей». Жюри высоко оценило вокальное и исполнительское мастерство нашего земляка и в прошлый раз. Талантливый композитор и певец успешно дебютировал на конкурсе в 2017 году, став лауреатом ІІ степени.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.