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Представители России не приглашены на инаугурацию Зеленского
18.05.2019 11:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Представители России не попали в список иностранных делегатов, приглашенных на предстоящую 20 мая инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявила в эфире канала «112 Украина» представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко.
«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», – сказала она.
Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Верховная рада назначила инаугурацию президента на 20 мая, хотя Зеленский неоднократно требовал провести ее как можно раньше, чтобы у него было необходимое по закону время, чтобы досрочно распустить парламент страны.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявили об отставке накануне инаугурации. Климкин назвал свое решение «правильным с точки зрения нормальной политической культуры» и отметил, что Зеленский имеет право на создание своей внешнеполитической команды.
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Представители России не попали в список иностранных делегатов, приглашенных на предстоящую 20 мая инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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