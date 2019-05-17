Представители России не приглашены на инаугурацию Зеленского

Источник материала: Ежедневник





Представители России не попали в список иностранных делегатов, приглашенных на предстоящую 20 мая инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила в эфире канала «112 Украина» представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко.

«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», – сказала она.

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Верховная рада назначила инаугурацию президента на 20 мая, хотя Зеленский неоднократно требовал провести ее как можно раньше, чтобы у него было необходимое по закону время, чтобы досрочно распустить парламент страны.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявили об отставке накануне инаугурации. Климкин назвал свое решение «правильным с точки зрения нормальной политической культуры» и отметил, что Зеленский имеет право на создание своей внешнеполитической команды.