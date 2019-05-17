ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автомобиль, начиненный психотропами, задержан в пункте пропуска «Домачево»

18.05.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 16 мая оформление на въезд в Беларусь из Польши в пункте пропуска «Домачево» по «красному» каналу проходил автомобиль Volkswagen под управлением 51-летнего гражданина Словакии. В ходе осмотра внедорожника пограничный наряд с применением служебной собаки выявил возможное наличие в нем наркотических средств.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66303.php

Автомобиль, начиненный психотропами, задержан в пункте пропуска «Домачево»

При проведении углубленного досмотра в газовом баллоне обнаружены пакеты с таблетками общей массой 70,2 кг, а в порогах автомобиля – брикеты с веществом белого и коричневого цвета общей массой 12,5 кг. По данному факту были проинформированы сотрудники таможни.

По заключению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, разноцветные таблетки содержат особо опасное психотропное вещество МДМА, так называемое экстази, в связи с чем органом дознания Брестской пограничной группы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

Находившееся в брикетах вещество передано на экспертизу.

Опасные находки изъяты сотрудниками пограничной группы, иностранный гражданин задержан и помещен в ИВС. В рамках возбужденного уголовного дела продолжаются неотложные следственные действия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вечером 16 мая оформление на въезд в Беларусь из Польши в пункте пропуска «Домачево» по «красному» каналу проходил автомобиль Volkswagen под управлением 51-летнего...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске устроили выставку двух Зой под открытым небом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика