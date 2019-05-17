Автомобиль, начиненный психотропами, задержан в пункте пропуска «Домачево»

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 16 мая оформление на въезд в Беларусь из Польши в пункте пропуска «Домачево» по «красному» каналу проходил автомобиль Volkswagen под управлением 51-летнего гражданина Словакии. В ходе осмотра внедорожника пограничный наряд с применением служебной собаки выявил возможное наличие в нем наркотических средств.



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При проведении углубленного досмотра в газовом баллоне обнаружены пакеты с таблетками общей массой 70,2 кг, а в порогах автомобиля – брикеты с веществом белого и коричневого цвета общей массой 12,5 кг. По данному факту были проинформированы сотрудники таможни.

По заключению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, разноцветные таблетки содержат особо опасное психотропное вещество МДМА, так называемое экстази, в связи с чем органом дознания Брестской пограничной группы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

Находившееся в брикетах вещество передано на экспертизу.

Опасные находки изъяты сотрудниками пограничной группы, иностранный гражданин задержан и помещен в ИВС. В рамках возбужденного уголовного дела продолжаются неотложные следственные действия.