Открыть вклад в «Беларусбанке» на селе можно будет через почту

Как сообщили в «Беларусбанке», благодаря проекту у населения появилась возможность оформления следующих продуктов и услуг «Беларусбанка» в отделениях почтовой связи:
- договоров срочного банковского вклада в белорусских рублях на срок от 3 месяцев до 5 лет;
- договора текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской карточки и ее выдачи;
- трех видов потребительских кредитов;
- пополнения, снятия наличных и просмотр баланса по банковской платежной карточке.
С момента реализации проекта в сельских отделениях «Белпочты» открыто более 500 вкладов на сумму порядка 1,7 млн. руб., заключено более 20 договоров текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки.