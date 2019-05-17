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Открыть вклад в «Беларусбанке» на селе можно будет через почту

18.05.2019 12:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Открыть вклад в «Беларусбанке» на селе можно будет через почту
Фото из открытых источников

Как сообщили в «Беларусбанке», благодаря проекту у населения появилась возможность оформления следующих продуктов и услуг «Беларусбанка» в отделениях почтовой связи:

  • договоров срочного банковского вклада в белорусских рублях на срок от 3 месяцев до 5 лет;
  • договора текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской карточки и ее выдачи;
  • трех видов потребительских кредитов;
  • пополнения, снятия наличных и просмотр баланса по банковской платежной карточке.

С момента реализации проекта в сельских отделениях «Белпочты» открыто более 500 вкладов на сумму порядка 1,7 млн. руб., заключено более 20 договоров текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки. 

Открыть вклад в «Беларусбанке» на селе можно будет через почту
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«Беларусбанк» и «Белпочта» завершили реализацию масштабного партнерского проекта, старт которому был дан в январе этого года.
 
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