Открыть вклад в «Беларусбанке» на селе можно будет через почту

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили в «Беларусбанке», благодаря проекту у населения появилась возможность оформления следующих продуктов и услуг «Беларусбанка» в отделениях почтовой связи:

договоров срочного банковского вклада в белорусских рублях на срок от 3 месяцев до 5 лет;

договора текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской карточки и ее выдачи;

трех видов потребительских кредитов;

пополнения, снятия наличных и просмотр баланса по банковской платежной карточке.