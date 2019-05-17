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Группа IOWA спела у Урганта песню Крамбамбули «Госці»

18.05.2019 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участники группы IOWA, уроженцы Могилева, снова стали гостями передачи «Вечерний Ургант». Они не только исполнили свой трек «Пой», но и дали интервью ведущему. Который попросил их спеть на белорусском языке.

На видео стоит метка на моменте, где группа рассказывает о том, что когда-то пела по-белорусски и исполняет хит Крамбамбули.

Группе IOWA, которая образовалась в Могилеве, уже 10 лет. Иван Ургант поинтересовался историей создания коллектива. Василий Буланов (ударные) рассказывает: «Мы с Леней играли белорусскоязычный металл. Пели только на белорусском языке, никакого русского».

Ведущий попросил белорусов спеть что-нибудь на родном языке. Группа исполнила кусочек песни Крамбамбули «Госці».

Напомним, что белорусов из IOWA приглашали на популярную вечернюю передачу российского Первого канала не меньше пяти раз. В эфире они исполняли свои хиты «Маршрутка», «Бьет бит», «140», «Мои стихи, твоя гитара».

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Теги: Могилев
 
 
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Участники группы IOWA, уроженцы Могилева, снова стали гостями передачи «Вечерний Ургант». Они не только исполнили свой трек «Пой», но и дали интервью ведущему....
 
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