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Группа IOWA спела у Урганта песню Крамбамбули «Госці»
Источник материала: Tut.by
Участники группы IOWA, уроженцы Могилева, снова стали гостями передачи «Вечерний Ургант». Они не только
На видео стоит метка на моменте, где группа рассказывает о том, что когда-то пела по-белорусски и исполняет хит Крамбамбули.
Группе IOWA, которая образовалась в Могилеве, уже 10 лет. Иван Ургант поинтересовался историей создания коллектива. Василий Буланов (ударные) рассказывает: «Мы с Леней играли белорусскоязычный металл. Пели только на белорусском языке, никакого русского».
Ведущий попросил белорусов спеть что-нибудь на родном языке. Группа исполнила кусочек песни Крамбамбули «Госці».
Напомним, что белорусов из IOWA приглашали на популярную вечернюю передачу российского Первого канала не меньше пяти раз. В эфире они исполняли свои хиты «Маршрутка», «Бьет бит», «140», «Мои стихи, твоя гитара».
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Участники группы IOWA, уроженцы Могилева, снова стали гостями передачи «Вечерний Ургант». Они не только исполнили свой трек «Пой», но и дали интервью ведущему....
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