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17 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное 130-летию агротехнического колледжа.
18.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
17 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное 130-летию агротехнического колледжа. Его участники – работники, ветераны этого учреждения образования, почетные гости. Представляем фотоотчет с праздничного мероприятия.
Более подробно читайте в районной газете.
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17 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное 130-летию агротехнического колледжа. Его участники – работники, ветераны этого учреждения образования,...
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