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Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей

18.05.2019 12:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Нидерланды на «Евровидении» представит 25-летний певец Дункан Лоуренс. Он уже покорил не только сердца зрителей, но и возглавил рейтинги букмекеров.

Певца называют главным фаворитом конкурса.

Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Номер Лоуренса получился максимально минималистичным: на сцене лишь рояль и сам певец. Все спецэффекты создаются лишь при помощи света и прожекторов.

Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

А вот так певец украсил свою гримерку в Тель-Авиве.

Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Молодой человек начал заниматься музыкой с самого детства. Именно это увлечение помогло ему понять, что при помощи музыки можно честно и искренне обратиться к большой аудитории.

Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

На конкурсной сцене певец исполняет песню «Arcade». Эта композиция о тоске, жажде любви, желании чего-то недостижимого и надежде.

Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

В Instagram у певца более 90 тысяч подписчиков.

Больше фактов о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и ответ на вопрос о том, кому он посвятил песню читайте здесь.
 
 
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Нидерланды на «Евровидении» представит 25-летний певец Дункан Лоуренс. Он уже покорил не только сердца зрителей, но и возглавил рейтинги букмекеров. Певца называют...
 
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