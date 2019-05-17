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Дункан Лоуренс из Нидерландов. Пять эффектных фото 25-летнего участника «Евровидения» из соцсетей
Источник материала: СТВ
Нидерланды на «Евровидении» представит 25-летний певец Дункан Лоуренс. Он уже покорил не только сердца зрителей, но и возглавил рейтинги букмекеров.
Певца называют главным фаворитом конкурса.
Номер Лоуренса получился максимально минималистичным: на сцене лишь рояль и сам певец. Все спецэффекты создаются лишь при помощи света и прожекторов.
А вот так певец украсил свою гримерку в Тель-Авиве.
Молодой человек начал заниматься музыкой с самого детства. Именно это увлечение помогло ему понять, что при помощи музыки можно честно и искренне обратиться к большой аудитории.
На конкурсной сцене певец исполняет песню «Arcade». Эта композиция о тоске, жажде любви, желании чего-то недостижимого и надежде.
В Instagram у певца более 90 тысяч подписчиков.
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Нидерланды на «Евровидении» представит 25-летний певец Дункан Лоуренс. Он уже покорил не только сердца зрителей, но и возглавил рейтинги букмекеров. Певца называют...
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