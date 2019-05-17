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Ехали на зелёный свет. В Бресте столкнулись Volkswagen и Citroen

18.05.2019 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 мая около одиннадцати утра в Бресте столкнулись две иномарки.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летняя минчанка за рулём Volkswagen Passat двигалась по ул. Мицкевича в направлении ул. Ленина. На перекрёстке водитель поворачивала налево и не пропустила Citroen C3, которым управляла 36-летняя брестчанка.  

А аварии пострадала водитель Citroen, женщина была госпитализирована.  

Проводится проверка. Отмечается, что оба водителя ехали на зелёный свет.  

На неделе в Житковичском районе столкнулись Iveco и Audi. 

Пострадал пассажир одной из машин – здесь подробности.  
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 17 мая около одиннадцати утра в Бресте столкнулись две иномарки.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летняя минчанка за рулём Volkswagen...
 
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