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Ехали на зелёный свет. В Бресте столкнулись Volkswagen и Citroen
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 мая около одиннадцати утра в Бресте столкнулись две иномарки.
Как
А аварии пострадала водитель Citroen, женщина была госпитализирована.
Проводится проверка. Отмечается, что оба водителя ехали на зелёный свет.
На неделе в Житковичском районе столкнулись Iveco и Audi.
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Новости Беларуси. 17 мая около одиннадцати утра в Бресте столкнулись две иномарки. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летняя минчанка за рулём Volkswagen...
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