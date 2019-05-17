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В Гомеле 23-летняя девушка попала под колёса МАЗа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле 14 мая примерно в 12:40 девушку сбил грузовик.
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В определённый момент грузовик наехал на 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы.
На неделе в Минске произошёл наезд на девушку.
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Новости Беларуси. В Гомеле 14 мая примерно в 12:40 девушку сбил грузовик. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 59-летний водитель за рулём грузовика МАЗ с...
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