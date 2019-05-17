|
Volkswagen показал «мягкий гибрид» с 48-вольтовой электросистемой для нового Golf
Источник материала: Tut.by
Наибольший интерес из новейших разработок, представленных Volkswagen накануне на моторном симпозиуме в Вене, вызвала гибридная установка, заготовленная для
Речь идет о так называемом «мягком гибриде» (MHEV), в составе которых будут работать бензиновые моторы TSI серии EA211 Evo объемом 1 л и 1,5 л и роботизированные коробки с двойным сцеплением. Также она включает компактные стартер-генератор с ременным приводом и литий-ионную батарею, размещенную под сиденьем переднего пассажира.
Работают они от дополнительной 48-вольтовой сети — стартер-генератор помогает двигателю при разгоне, пополняет запас энергии при торможении и глушит мотор при движении накатом, помогая экономить топливо.
Благодаря такой надстройке, уверяют в Volkswagen, расход топлива уменьшается в среднем на 0,4 км/100 км. Всех прочих характеристик гибридной системы для нового Golf обнародовано не было, но известно, что позже такая технология станет доступной и для других моделей Volkswagen.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наибольший интерес из новейших разработок, представленных Volkswagen вчера на моторном симпозиуме в Вене, вызвала гибридная установка, заготовленная для Golf следующего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)