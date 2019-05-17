ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нидерланды и Россия урегулировали спор по делу Arctic Sunrise

18.05.2019 13:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Нидерланды и Россия урегулировали спор по делу Arctic Sunrise

После отказа РФ признать решение суда в Гааге по захвату корабля "Гринпис" в Баренцевом море стороны договорились об окончательном урегулировании конфликта и выплате компенсации.

Нидерланды и Россия достигли соглашения по спору, связанному с задержанием корабля Arctic Sunrise и его экипажа в 2013 году. В рамках окончательного урегулирования конфликта РФ выплатит международной организации "Гринпис", которой принадлежит корабль, компенсацию в размере 2,7 миллиона евро, сообщил в пятницу, 17 мая, МИД Нидерландов в Гааге, сообщает DW

Кроме того, в качестве одного из пунктов урегулирования спора Нидерланды и Россия согласовали проведение совместных научных исследований в российской части Арктики. Обе стороны выделят средства на совместные экспедиции.

Между тем МИД РФ назвал разрешение конфликта вокруг Arctic Sunrise "примером дружественного урегулирования споров" и указал, что договоренность была достигнута на встрече Комитета министров Совета Европы в Хельсинки. Содержание соглашения конфиденциально, отметили на Смоленской площади в Москве.

18 сентября 2013 года экологи из "Гринпис" использовали Arctic Sunrise под флагом Нидерландов для протестных действий у российской нефтяной платформы "Приразломная", расположенной в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море. На следующий день на борт корабля высадились бойцы российских спецподразделений, Arctic Sunrise вместе с членами экспедиции был отбуксирован в Мурманск.

Все находившиеся на борту Arctic Sunrise были арестованы, им были предъявлены обвинения в совершении административных и уголовных правонарушений.

В конце ноября 2013 года моряки и экологи были выпущены под залог, а позднее амнистированы на основании постановления Госдумы РФ. 6 июня 2014 года Arctic Sunrise покинул Мурманск и 9 августа 2014 вернулся в Амстердам.

В июле 2017 года Третейский суд в Гааге вынес решение по делу Arctic Sunrise, признав РФ виновной в нарушении Конвенции ООН по морскому праву и обязав ее выплатить Нидерландам 5,39 миллиона евро. Однако Москва не признала компетенцию этого суда в разрешении подобных споров и отказалась от выплаты компенсации.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После отказа РФ признать решение суда в Гааге по захвату корабля "Гринпис" в Баренцевом море стороны договорились об окончательном урегулировании конфликта и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Volkswagen показал «мягкий гибрид» с 48-вольтовой электросистемой для нового Golf
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика