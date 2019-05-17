В Рязани проходит сбор военнослужащих Сил специальных операций Беларуси

Источник материала: Интерфакс

В Рязани на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки ВДВ проходит сбор военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси по совершенствованию навыков высотных прыжков с использованием российских парашютных систем специального назначения типа "крыло", сообщило Минобороны РФ.

На базе Воздушно-десантных войск мероприятия подобного рода проводятся уже третий год подряд. Всего в Центре за указанный период прошли переподготовку более 60 военнослужащих Вооружённых Сил Сербии и Беларуси.

В течение месяца под руководством инструкторов Центра белорусские десантники совершат около 30 прыжков с парашютной системой специального назначения с высоты до 5 тысяч метров, в том числе с применением индивидуального кислородного оборудования парашютиста.

Кроме того, в Центре обучаемые пройдут краткий курс подготовки с использованием аэродинамической установки и уникальных тренажеров учебного тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки.