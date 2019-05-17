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Плюс 11 тысяч к цене. Пристально рассматриваем вариант тюнинга Geely Atlas
Источник материала: Tut.by
После появления первого образца
Цвет — в приоритете
Однозначно в этом автомобиле главная фишка — это цвет. Не уверен, что знаю, как он называется, но похоже на один из фирменых цветов моделей Mercedes AMG. Глубокий матовый серый. Выглядит потрясающе. И очень дорого. Причем это не пленка. Кузов полностью перекрасили.
Верхнюю часть кузова оставили черной — стойки, крыша, корпуса зеркал. Фирменные эмблемы тоже изменили, убрав с них золотистые элементы. Остались только черные и синие цвета. И, конечно, на кузове не осталось и следа хрома.
И снова черный — решетка радиатора, нижняя часть бампера, задний «диффузор», фары. Все это выглядит несколько мрачновато, но вместе с тем органично сочетается с выбранным цветом кузова.
В арках заняли место оригинальные литые диски R20, размерность резины — 245/45. Новые колеса идеально вписались в автомобиль. Но в дальнейшем планируется немного занизить подвеску. Сейчас Atlas на таких колесах и стандартной подвеске выглядит чуть «вздыбленно». Обратите внимание на ярко-желтые суппорты тормозов.
Кожа и желтые нитки
Кардинально менять интерьер не стали, но точечно улучшили. Изначально в версии Comfort обивка сидений тканевая. Ее сделали комбинированной — ткань+кожа. Кожа, естественно, натуральная. В нее «обернули» также рулевое колесо, дверные карты и переднюю панель. Все швы прострочены желтыми нитками. На мой взгляд, вместо глянцевой кожи в салоне уместнее бы смотрелась замша или алькантара. Ну или хотя бы вставки из этих материалов.
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