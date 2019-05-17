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Плюс 11 тысяч к цене. Пристально рассматриваем вариант тюнинга Geely Atlas

18.05.2019 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После появления первого образца тюнинга Geely Atlas от солигорского дилера было понятно, что эстафету подхватят и остальные. Мы познакомились с вариантом от «Лакшери Моторс Плюс». За основу они взяли Atlas с турбомотором в комплектации Comfort и отправили его в компанию, специализирующуся на переделке автомобилей.

Цвет — в приоритете


Однозначно в этом автомобиле главная фишка — это цвет. Не уверен, что знаю, как он называется, но похоже на один из фирменых цветов моделей Mercedes AMG. Глубокий матовый серый. Выглядит потрясающе. И очень дорого. Причем это не пленка. Кузов полностью перекрасили.


Верхнюю часть кузова оставили черной — стойки, крыша, корпуса зеркал. Фирменные эмблемы тоже изменили, убрав с них золотистые элементы. Остались только черные и синие цвета. И, конечно, на кузове не осталось и следа хрома.


И снова черный — решетка радиатора, нижняя часть бампера, задний «диффузор», фары. Все это выглядит несколько мрачновато, но вместе с тем органично сочетается с выбранным цветом кузова.


В арках заняли место оригинальные литые диски R20, размерность резины — 245/45. Новые колеса идеально вписались в автомобиль. Но в дальнейшем планируется немного занизить подвеску. Сейчас Atlas на таких колесах и стандартной подвеске выглядит чуть «вздыбленно». Обратите внимание на ярко-желтые суппорты тормозов.

Кожа и желтые нитки











Кардинально менять интерьер не стали, но точечно улучшили. Изначально в версии Comfort обивка сидений тканевая. Ее сделали комбинированной — ткань+кожа. Кожа, естественно, натуральная. В нее «обернули» также рулевое колесо, дверные карты и переднюю панель. Все швы прострочены желтыми нитками. На мой взгляд, вместо глянцевой кожи в салоне уместнее бы смотрелась замша или алькантара. Ну или хотя бы вставки из этих материалов.


Стоящий возле автосалона матово-серый Geely Atlas вызвал неподдельный интерес. Подходили и посетители автосалона, и просто зеваки. Цокали языками, гладили матовые бока машины. Сколько же все это удовольствие стоит?


Очевидно, что львиная доля затрат ушла на полную перекраску кузова. Потом — перешивка салона натуральной кожей. Литые диски R20 — тоже недешевое удовольствие. На данном этапе все переделки обошлись примерно в 11 тысяч рублей. Если отказаться от дорогой перекраски, все получится гораздо бюджетнее. А мы будем следить за превращениями этой машины. Впереди — замена пружин и амортизаторов, так что проверим, как она поедет.

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