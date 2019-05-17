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Тина Кароль высказала своё мнение об участии белоруски ЗЕНЫ на «Евровидении»
Источник материала: СТВ
Победитель «Евровидения-2019» определится в ночь с 18 на 19 мая. За Хрустальный микрофон сразятся представители 26 стран, в их числе и ЗЕНА.
Белоруска – самая молодая участница песенного конкурса в этом году и самая юная представительница Беларуси за все годы участия страны в музыкальном состязании.
«Евровидение» подарило Зинаиде Куприянович внушительную армию поклонников. К настоящему моменту видео её выступления на сцене «Евровидения» набрало более 1,2 миллиона просмотров, а число подписчиков в Instagram достигло 123 тысяч.
Накануне финала международного песенного конкурса украинская певица Тина Кароль в сторис на своей странице в Instagram призвала подписчиков голосовать за белоруску. Артистка отметила, что её удивляют таланты Беларуси.
Украинская певица и ранее восхищалась белорусскими артистами. В украинской версии проекта «Голос» Кароль
Кстати, Тина тоже участвовала в «Евровидении». В 2006 году с песней «Show Me Your Love» представительница Украины прошла в финал, где заняла 7 место.
Стоит отметить, что ЗЕНА привлекла внимание не только украинской артистки.
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Победитель «Евровидения-2019» определится в ночь с 18 на 19 мая. За Хрустальный микрофон сразятся представители 26 стран, в их числе и ЗЕНА. Белоруска – самая молодая...
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