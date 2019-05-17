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Тина Кароль высказала своё мнение об участии белоруски ЗЕНЫ на «Евровидении»

18.05.2019 13:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Победитель «Евровидения-2019» определится в ночь с 18 на 19 мая. За Хрустальный микрофон сразятся представители 26 стран, в их числе и ЗЕНА.  

Белоруска – самая молодая участница песенного конкурса в этом году и самая юная представительница Беларуси за все годы участия страны в музыкальном состязании.  

Тина Кароль высказала своё мнение об участии белоруски ЗЕНЫ на «Евровидении»
Фото: instagram.com/zena__official  

«Евровидение» подарило Зинаиде Куприянович внушительную армию поклонников. К настоящему моменту видео её выступления на сцене «Евровидения» набрало более 1,2 миллиона просмотров, а число подписчиков в Instagram достигло 123 тысяч.  

Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА за 7 лет  

Накануне финала международного песенного конкурса украинская певица Тина Кароль в сторис на своей странице в Instagram призвала подписчиков голосовать за белоруску. Артистка отметила, что её удивляют таланты Беларуси.  

Тина Кароль высказала своё мнение об участии белоруски ЗЕНЫ на «Евровидении»
Фото: instagram.com/tina_karol  

Украинская певица и ранее восхищалась белорусскими артистами. В украинской версии проекта «Голос» Кароль повернулась к Юзари, Виктории Шейко, Яну Ярошу, а также к Анастасии Малашкевич.  

Кстати, Тина тоже участвовала в «Евровидении». В 2006 году с песней «Show Me Your Love» представительница Украины прошла в финал, где заняла 7 место.  

Тина Кароль высказала своё мнение об участии белоруски ЗЕНЫ на «Евровидении»
Фото: vk.com/tinakarol  

Стоит отметить, что ЗЕНА привлекла внимание не только украинской артистки.  

Ранее победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак высказался по поводу участия ЗЕНЫ в «Евровидении» – здесь подробнее.  
 
 
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Победитель «Евровидения-2019» определится в ночь с 18 на 19 мая. За Хрустальный микрофон сразятся представители 26 стран, в их числе и ЗЕНА.   Белоруска – самая молодая...
 
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