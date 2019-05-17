Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

Источник материала: Вороновская газета





Первой остановкой на маршруте «Пламени мира» стал ОАО «Гродно АЗОТ».















Огонь II Европейских игр на своем пути к Минску уже прошел несколько стран Европы, уже побывал в Брестской области и сегодня уже находится в областном центре. Первой остановкой на маршруте «Пламени мира» стал ОАО «Гродно АЗОТ».





К слову, здесь же на градообразующем предприятии запечатлели и новые кадры для фильма о пути символичного огня. Этот спецпроект снимают практически в каждом региона Беларуси, через который проходит огонь. Сам же спецпроект будет транслироваться во время открытия II Европейских игр в Минске без преувеличения сразу для всего мира.













«Гродно АЗОТ» только первая точка маршрута по нашему региону. В свою очередь, жители и гости областного центра горящий факел увидят и во второй половине дня.









В 17.00 на площади Ленина начнется торжественный концерт-приветствие «Пламени Мира». Путешествие по Гродно огонь II Европейских игр начнет в 18.00 с главной городской площади. Здесь же и завершит его, практически «нарисовав» на карте Гродно кольцо по маршруту: площадь Ленина – улица Ожешко – улица Ленина – улицы Буденного и Свердлова – улица Парижской Коммуны – площадь Советская – улица Октябрьская – улица Большая Троицкая – улица Виленская – Коложский парк – улица Октябрьская – улица Советская – главная сцена на площади Ленина.