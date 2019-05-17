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Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

18.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

Первой остановкой на маршруте «Пламени мира» стал ОАО «Гродно АЗОТ».

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

Огонь II Европейских игр на своем пути к Минску уже прошел несколько стран Европы, уже побывал в Брестской области и сегодня уже находится в областном центре. Первой остановкой на маршруте «Пламени мира» стал ОАО «Гродно АЗОТ». 

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

К слову, здесь же на градообразующем предприятии запечатлели и новые кадры для фильма о пути символичного огня. Этот спецпроект снимают практически в каждом региона Беларуси, через который проходит огонь. Сам же спецпроект будет транслироваться во время открытия II Европейских игр в Минске без преувеличения сразу для всего мира.

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

«Гродно АЗОТ» только первая точка маршрута по нашему региону. В свою очередь, жители и гости областного центра горящий факел увидят и во второй половине дня. 

Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)
Гродно встретил «Пламя мира». Первой точкой на маршруте стал «Гродно АЗОТ» (обновляется)

В 17.00 на площади Ленина начнется торжественный концерт-приветствие «Пламени Мира». Путешествие по Гродно огонь II Европейских игр начнет в 18.00 с главной городской площади. Здесь же и завершит его, практически «нарисовав» на карте Гродно кольцо по маршруту: площадь Ленина – улица Ожешко – улица Ленина – улицы Буденного и Свердлова – улица Парижской Коммуны – площадь Советская – улица Октябрьская – улица Большая Троицкая – улица Виленская – Коложский парк – улица Октябрьская – улица Советская – главная сцена на площади Ленина.

#подготовка евроигры #пламя мира
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Первой остановкой на маршруте «Пламени мира» стал ОАО «Гродно АЗОТ». Огонь II Европейских игр на своем пути к Минску уже прошел несколько стран Европы, уже побывал в...
 
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