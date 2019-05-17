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Работа найдется для всех

18.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Работа найдется для всех

23 мая в 11.00 в здании управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома, расположенного по адресу: г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 44, состоится «День предприятия» — мероприятие по комплектованию кадрами ГУК «Вороновский районный центр культуры и народного творчества». На встречу приглашаются безработные и другие категории незанятых граждан.

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
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23 мая в 11.00 в здании управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома, расположенного по адресу: г.п. Вороново, ул. Юбилейная, 44,...
 
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