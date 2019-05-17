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В Слуцке прошли Витковские чтения. Фото
18.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцке на улице Василя Витки прошёл праздник улицы и Витковские чтения, организованные Слуцкой центральной районной библиотекой при поддержке средней школы №11.
Концертная программа, развлекательные площадки для детей, показательные выступления бойцов клуба «Феникс», стихи, песни и танцы.
Несколько фотографий с мероприятия.
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В Слуцке на улице Василя Витки прошёл праздник улицы и Витковские чтения, организованные Слуцкой центральной районной библиотекой при поддержке средней школы №11.
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