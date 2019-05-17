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Google предсказал вероятного победителя «Евровидения-2019»
18.05.2019 14:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Компания Google представила рейтинг финалистов «Евровидения-2019», созданный на основе запросов пользователей из разных стран, пишет
Лидером списка оказался представитель Франции, вторую строчку заняла Исландия, третье - Россия. По данным Google, в пятерку сильнейших также вошли Нидерланды и Беларусь. Далее следуют представители Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Сербии.
В компании отмечают, что два года назад подсчеты Google оказались верны.
А вот по версии букмекеров, победу на конкурсе одержит представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, второе место займет Кейт Миллер-Хайдке из Австралии.
Первый полуфинал «Евровидения» прошел 14 мая. По его результатам, в финал вышли представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.
16 мая состоялся второй полуфинал. Финалистами стали исполнители из России, Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.
Финал «Евровидения-2019» пройдет 18 мая. Во время финального шоу состоится выступление Мадонны. ЗЕНА выступит под номером 19.
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Согласно данным компании, представительница Беларуси ЗЕНА должна замкнуть пятерку лучших.
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