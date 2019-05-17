Лященко назвал сумму ущерба от российской нефти

Объемы ущерба от поступления загрязненной нефти из России составляют 30 млн долларов.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко 17 мая в эфире телеканала ОНТ.

«Сегодня мы видим определенную сумму вышедшего из строя оборудования — там сумма, эквивалентная 30 миллионам долларов. Более точная сумма будет выплывать во время капремонта, который предполагается к августу, когда будет вскрыто оборудование и проревизировано», — сказал вице-премьер.