|
Лященко назвал сумму ущерба от российской нефти
Источник материала: БДГ
Объемы ущерба от поступления загрязненной нефти из России составляют 30 млн долларов.
Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко 17 мая в эфире телеканала ОНТ.
«Сегодня мы видим определенную сумму вышедшего из строя оборудования — там сумма, эквивалентная 30 миллионам долларов. Более точная сумма будет выплывать во время капремонта, который предполагается к августу, когда будет вскрыто оборудование и проревизировано», — сказал вице-премьер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объемы ущерба от поступления загрязненной нефти из России составляют 30 млн долларов. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко 17 мая в эфире...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)