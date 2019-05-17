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Умер лауреат Пулитцера Герман Воук. Его родители были из Беларуси

18.05.2019 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук. Об этом Associated Press сообщает со ссылкой на литературного агента писателя.


Герман Воук в апреле 2010-го. Фото – NPG.com / Форум

Писатель умер во сне на 104-м году жизни в Калифорнии.

Герман Воук родился в Нью-Йорке, в семье еврейских эмигрантов. Его родители приехали в Соединенные Штаты из Беларуси, отмечает портал «Israelnationalnews».

Воук закончил Колумбийский университет, потом брал частные занятия и работал радиоведущим. Принимал участие во Второй мировой как военный моряк. Службу на корабле описал в своем первом романе «The Caine Mutiny» («Бунт на «Кейне»»), за который получил Пулитцеровскую премию.

По роману сняли одноименный фильм, получивший семь номинаций на премию «Оскар».

Помимо военных действий на Тихом океане, в своих последующих произведениях Воук описывал Холокост и другие события Второй мировой.

Воук дружил с множеством известных людей – премьер-министров Израиля Давидом Бен-Гурионом и Ицхаком Рабином, лауреатами Нобелевской премии писателем Солом Беллоу и Эли Визелем.

Долговечность Воука вдохновила Стивена Кинга на название одного из рассказов, «Герман Воук еще жив».



 
 
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В США умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук. Об этом Associated Press сообщает со ссылкой на литературного агента писателя.
 
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