Почобут: «Те, кто сейчас «пинает» цыган, помните, что в следующий раз это могут быть рокеры или велосипедисты»

— Во всем мире убийство сотрудника вызывает шквал ярости со стороны правоохранителей. В Беларуси эту ярость направили в отношении конкретной национальности, —Анджей Почобут. — Сломано ещё одно табу. Те, кто сейчас «пинает» цыган, пусть помнят, что следующий раз это может быть другая национальность или группа: скажем, филателисты, рокеры или велосипедисты.