﻿ Почобут: «Те, кто сейчас «пинает» цыган, помните, что в следующий раз это могут быть рокеры или велосипедисты». 21.by
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Почобут: «Те, кто сейчас «пинает» цыган, помните, что в следующий раз это могут быть рокеры или велосипедисты»

18.05.2019 13:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист — о массовых задержаниях цыган в Могилеве после убийства сотрудника ГАИ.

— Во всем мире убийство сотрудника вызывает шквал ярости со стороны правоохранителей. В Беларуси эту ярость направили в отношении конкретной национальности, — написал Анджей Почобут. — Сломано ещё одно табу. Те, кто сейчас «пинает» цыган, пусть помнят, что следующий раз это может быть другая национальность или группа: скажем, филателисты, рокеры или велосипедисты.


 
Теги: Могилев
 
 
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Журналист — о массовых задержаниях цыган в Могилеве после убийства сотрудника ГАИ.
 
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