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Почобут: «Те, кто сейчас «пинает» цыган, помните, что в следующий раз это могут быть рокеры или велосипедисты»
Источник материала: Партизан
Журналист — о массовых задержаниях цыган в Могилеве после убийства сотрудника ГАИ.
— Во всем мире убийство сотрудника вызывает шквал ярости со стороны правоохранителей. В Беларуси эту ярость направили в отношении конкретной национальности, —
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Почобут: «Те, кто сейчас «пинает» цыган, помните, что в следующий раз это могут быть рокеры или велосипедисты»
Журналист — о массовых задержаниях цыган в Могилеве после убийства сотрудника ГАИ.
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