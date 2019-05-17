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Электромонтёр из Могилева на первом свидании устроил БДСМ. На него вызвали милицию

18.05.2019 14:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Могилеве мужчина на первом свидании душил женщину, а после угрожал выбросить из окна. Об этом пишет mogilev.sb.by.

45-летняя беларуска, продавец одного из магазинов, обратилась в милицию. Сотрудники задержали 38-летнего электромонтера – как оказалось, с судимостью. Следствие выяснило, что мужчина долго ухаживал и добивался расположения могилевчанки. Однажды она растаяла и пригласила его в гости, и вместе они решили выпить. Чем больше электромонтер пьянел, тем агрессивнее становился. Мужчина начал высмеивать приготовленные блюда, а когда беларуска не выдержала и возразила, схватился двумя руками за шею и стал ее душить. 

На просьбы успокоиться он не реагировал. Вместо этого он наклонил ее в оконный проем и пообещал выбросить из окна. Когда могилевчанин ослабил хватку и пошел покурить (видимо, чтобы снять напряжение), женщина вызвала правоохранителей. Теперь на электромонтера хотят завести уголовное дело о покушении на убийство.

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве мужчина на первом свидании душил женщину, а после угрожал выбросить из окна. Об этом пишет mogilev.sb.by. 45-летняя беларуска, продавец одного из магазинов,...
 
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