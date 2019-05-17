ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы самые суровые «государства-няньки» в Евросоюзе

18.05.2019 15:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Названы самые суровые «государства-няньки» в Евросоюзе

Финляндия, Литва и Эстония возглавили так называемый рейтинг государств-нянек (Nanny State Index), который составляет EPICENTER, независимая сеть из 9 европейских научно-исследовательских центров.

Раз в 2 года этот рейтинг оценивает, в каких европейских странах действуют самые суровые законы против курения (в том числе электронных сигарет), злоупотребления алкоголем и вредной пищей. Nanny State (государство-нянька) – термин, обозначающий государство, которое стремится контролировать здоровье граждан, регулируя потребление опасных для здоровья веществ, сообщает "Европульс".

Жестким такое законодательство признано в 7 странах ЕС — помимо Финляндии, Литвы и Эстонии, это Великобритания, Венгрия, Ирландия и Латвия.

По сравнению с 2017 годом Эстония поднялась на 15 позиций (с 19-го места на 2-е) – это самое заметное изменение в рейтинге. В основном это произошло из-за роста акцизов: акцизы на вино выросли за это время на 50%, а на пиво – в 2 раза.

Меньше всего законодательных ограничений вредных привычек оказалось в Германии, за ней следуют Чехия, Словакия и Австрия.

Во всех странах Евросоюза вводятся законодательные ограничения опасных для здоровья продуктов. Например, в Португалии с 2017 года действует дополнительный налог на газировку с высоким содержанием сахара, во Франции запрет курения в общественных местах распространяется и на электронные сигареты. Согласно рейтингу антитабачного законодательства в Евросоюзе, который раз в три года составляет Ассоциация европейских лиг по борьбе с раком, новые меры в борьбе с табаком за этот период появились по всей Европе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финляндия, Литва и Эстония возглавили так называемый рейтинг государств-нянек (Nanny State Index), который составляет EPICENTER, независимая сеть из 9 европейских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые суровые «государства-няньки» в Евросоюзе. Там не курят и не пьют?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика