Названы самые суровые «государства-няньки» в Евросоюзе

Источник материала: Ежедневник





Финляндия, Литва и Эстония возглавили так называемый рейтинг государств-нянек (Nanny State Index), который составляет EPICENTER, независимая сеть из 9 европейских научно-исследовательских центров.

Раз в 2 года этот рейтинг оценивает, в каких европейских странах действуют самые суровые законы против курения (в том числе электронных сигарет), злоупотребления алкоголем и вредной пищей. Nanny State (государство-нянька) – термин, обозначающий государство, которое стремится контролировать здоровье граждан, регулируя потребление опасных для здоровья веществ, сообщает " Европульс ".

Жестким такое законодательство признано в 7 странах ЕС — помимо Финляндии, Литвы и Эстонии, это Великобритания, Венгрия, Ирландия и Латвия.

По сравнению с 2017 годом Эстония поднялась на 15 позиций (с 19-го места на 2-е) – это самое заметное изменение в рейтинге. В основном это произошло из-за роста акцизов: акцизы на вино выросли за это время на 50%, а на пиво – в 2 раза.

Меньше всего законодательных ограничений вредных привычек оказалось в Германии, за ней следуют Чехия, Словакия и Австрия.

Во всех странах Евросоюза вводятся законодательные ограничения опасных для здоровья продуктов. Например, в Португалии с 2017 года действует дополнительный налог на газировку с высоким содержанием сахара, во Франции запрет курения в общественных местах распространяется и на электронные сигареты. Согласно рейтингу антитабачного законодательства в Евросоюзе, который раз в три года составляет Ассоциация европейских лиг по борьбе с раком, новые меры в борьбе с табаком за этот период появились по всей Европе.