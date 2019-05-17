В Могилёве началась подготовка к осенне-зимнему периоду

Источник материала: Интерфакс

Коммунальные предприятия Могилёва начали подготовку к новому осенне-зимнему периоду, сообщили в Могилевском горисполкоме.

"В соответствии с требованиями технического кодекса, сроки завершения подготовительных работ установлены до 20 сентября. Получение паспортов готовности потребителей и теплоисточников — до 1 октября", - сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Моггорисполкома Игорь Даньков на расширенном заседании исполкома.

По решению властей, городу доведено задание по оформлению паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников.

"До 10 июля по потребителям — 336 паспортов. По теплоисточникам — 46. Это составляет 30% от общего числа. До 1 августа по потребителям должно быть готово 784 паспорта, по теплоисточникам — 108 (70% от общего числа). До 1 сентября паспорта должны быть получены в полном объёме", - уточнил Даньков.

Всего к началу осенне-зимнего периода паспорта готовности должны получить 1129 потребителей и 153 теплоисточника.

Как было отмечено в докладе, Могилёвскими тепловыми сетями в этом году запланировано выполнить реконструкцию и строительство новых объектов, протяжённостью свыше 11,4 тыс. погонных метров, 600 метров — замена дефектных участков сетей.

"Предприятиями ЖКХ планируется выполнить ремонтно-профилактические работы. В том числе ремонт 16 котельных, 158 ЦТП и 42 котлов. Гидравлические испытания будут проводиться на 580 километрах тепловых сетей", - отметил Даньков.

Горводоканалу доведено задание по замене 8,5 км сетей водопровода и 2,67 км канализации. По состоянию на 16 мая предприятием выполнена замена 2,2 км водопровода, идут работы по замене сетей канализации.

Все коммунальные предприятия уже начали подготовку к новому осенне-зимнему периоду. Как отметили руководители коммунальных предприятий, проблем в выполнении доведённых заданий быть не должно.