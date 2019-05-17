Розничный товарооборот в Беларуси за январь-апрель вырос на 5,9%

Источник материала: Интерфакс

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-апреле 2019 года составил Br15 млрд и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в сопоставимых ценах на 5,9%, говорится в материалах Национального статистического комитета (Белстат).

По информации комитета, розничный товарооборот организаций торговли вырос на 8,1% до Br13,6 млрд. На долю предприятий торговли приходится 90,4% розничного товарооборота.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил Br13,2 против Br11,8 в январе-апреле прошлого года.

В общепите товарооборот по итогам четырех месяцев составил Br868,8 млн, увеличившись на 4,5%.

Оптовый товарооборот за январь-апрель 2019 год сократился на 0,6% до Br31,7 млрд.