Источник материала: Интерфакс

Российско-белорусская рабочая группа по оценке ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" некондиционной нефтью приступила к работе, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Она уже приступила к работе. В понедельник уже первые результаты должны быть", - сказал он.

Группа была создана по итогам встречи Козака с его белорусским коллегой Игорем Ляшенко в Москве в четверг.

Ранее Ляшенко сообщал, что стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ из-за поставок российской некондиционной нефти составляет около $30 млн. Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко говорил об ущербе в сотни миллионов долларов.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. В результате, экспорт по нефтепроводу "Дружба" российской нефти в Польшу, Венгрию, Словакию и Украину был остановлен. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая.

Беларусь и Россия 16 мая начали на межправительственном уровне обсуждать вопросы компенсации убытков Беларуси от поставок некондиционной нефти из РФ. Минск претендует на компенсацию прямых и косвенных убытков.