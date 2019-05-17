|
Первые результаты работы группы по оценке ущерба от загрязнения "Дружбы" будут в понедельник - Козак
Источник материала: Интерфакс
Российско-белорусская рабочая группа по оценке ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" некондиционной нефтью приступила к работе, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Она уже приступила к работе. В понедельник уже первые результаты должны быть", - сказал он.
Группа была создана по итогам встречи Козака с его белорусским коллегой Игорем Ляшенко в Москве в четверг.
Ранее Ляшенко сообщал, что стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ из-за поставок российской некондиционной нефти составляет около $30 млн. Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко говорил об ущербе в сотни миллионов долларов.
Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. В результате, экспорт по нефтепроводу "Дружба" российской нефти в Польшу, Венгрию, Словакию и Украину был остановлен. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая.
Беларусь и Россия 16 мая начали на межправительственном уровне обсуждать вопросы компенсации убытков Беларуси от поставок некондиционной нефти из РФ. Минск претендует на компенсацию прямых и косвенных убытков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые результаты работы группы по оценке ущерба от загрязнения "Дружбы" будут в понедельник - Козак
Российско-белорусская рабочая группа по оценке ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" некондиционной нефтью приступила к работе, сообщил журналистам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)