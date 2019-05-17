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Мадонна выступит в финале «Евровидения – 2019»
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Тель-Авиве 18 мая пройдет финал «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь на международном конкурсе песни представит юная исполнительница ZENA, у неё 19-й порядковый номер выступления среди 26 сильнейших.
Наша страна за все годы участия в «Евровидении» в финале – в шестой раз.
Победителя определят путем голосования жюри и зрителей. Жюри же сделало свой выбор, а зрителям это только предстоит после выступления всех конкурсантов. Единственное исключение – голосовать за свою страну нельзя.
На главной сцене песенного форума в Expo Tel Aviv выступят не только конкурсанты. Разрядит обстановку перед оглашением результатов американская поп-звезда Мадонна, которая исполнит две песни. Среди них знаменитая Like a Prayer. Композиции исполняется 30 лет, чему и посвящено выступление певицы в Тель-Авиве.
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Новости мира. В Тель-Авиве 18 мая пройдет финал «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Узнаёте? Как изменилась представительница Беларуси на...
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