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В «Домачево» задержан гражданин Словакии с 80 кг психотропов

18.05.2019 14:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вторую крупную партию наркотиков за последнюю неделю задержали брестские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В «Домачево» задержан гражданин Словакии с 80 кг психотропов

На этот раз через пункт пропуска «Домачево» гражданин Словакии пытался ввести в Беларусь более 80 килограммов психотропов. 70 килограммов таблеток экстази были спрятаны в газовом баллоне внедорожника, остальное – брикеты с веществом белого и коричневого цвета – в порогах автомобиля.

В «Домачево» задержан гражданин Словакии с 80 кг психотропов

Машина шла по красному коридору. На наличие запрещённого груза указали служебные собаки. Иностранный гражданин задержан и помещен за решётку.

В «Домачево» задержан гражданин Словакии с 80 кг психотропов

Возбужденно уголовное дело. Напомним, что неделей ранее в этом же пункте пропуска была задержана самая крупная за последние 25 лет партия наркотиков. Около 100 килограммов психотропов пыталась провести из ЕС россиянка.

В Беларуси задержали россиянку, перевозившую крупнейшую за последние 25 лет партию наркотиков
 
 
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Новости Беларуси. Вторую крупную партию наркотиков за последнюю неделю задержали брестские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На этот...
 
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