|
Автобус протаранил две легковушки на выезде из Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рейсовый автобус 17 мая врезался в несколько машин на выезде из города в сторону Бреста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Два автомобиля, который ехали впереди автобуса, остановились в третьей и четвертой полосах. Из-за несоблюдения дистанции автобус столкнулся с обеими машинами. Пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Рейсовый автобус 17 мая врезался в несколько машин на выезде из города в сторону Бреста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Два...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)