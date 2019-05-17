Автобус протаранил две легковушки на выезде из Минска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рейсовый автобус 17 мая врезался в несколько машин на выезде из города в сторону Бреста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Два автомобиля, который ехали впереди автобуса, остановились в третьей и четвертой полосах. Из-за несоблюдения дистанции автобус столкнулся с обеими машинами. Пострадавших нет.



