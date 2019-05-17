|
Оказывается, Google хранит список ваших покупок. Рассказываем, как его удалить
Источник материала: Tut.by
Оказалось, что Google знает, что вы покупаете — для этого он берет информацию в том числе из вашей почты. Как
На прошлой неделе генеральный директор корпорации Google Сундар Пичаи написал статью в издании
Оказалось, что страница под названием «Покупки» (Purchases) показывает подробный список вещей, которые вы покупали в браузере или через приложения — как минимум, с 2012 года.
Журналист Тодд Хейзельтон из
Автор Medialeaks нашла на российской версии страницы свои покупки с сайтов «М.Видео», Ozon.ru, Lamoda, iHerb и других. Интересно, что сделанные в то же время заказы из интернет-магазина ASOS в список Google не попали.
Эта функция работает и в Беларуси.
Но удалить список своих покупок не так легко, как об этом говорят в Google. Ведь их можно удалять только по одной. Кроме того, в процессе придтеся удалить письма с чеками и подтверждениями заказов. А многие люди предпочитают сохранять подобную информацию на случай, если понадобится вернуть или обменять товар.
Как и говорит представитель компании, на вкладке указано, что видеть свою страницу «Покупки» может только сам человек. Но там же сообщается, что информация обо всех заказах может сохраняться и в других сервисах Google, и что увидеть ее и удалить можно на странице My Activity (отслеживание действий в аккаунте Google). Как отмечает автор статьи на CNBC, на самом деле, это не так. Аккаунт Google не позволяет пользователю делать что-либо с данными о покупках.
Представители компании рассказали CNBC, что отслеживание можно отключить: но журналист не смог этого сделать — опции «отключить все отслеживание» просто не существует.
Хотя Google утверждает, что не использует эти данные о покупках для рекламы, он все же извлекает их из вашей почти и сохраняет — на странице, о которой большинство пользователей никогда даже не слышали.
Посмотреть свои покупки вы можете вот
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Google знает, что вы покупаете - выяснилось, что для этого он берет информацию и из вашей почты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)