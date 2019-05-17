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Оказывается, Google хранит список ваших покупок. Рассказываем, как его удалить

18.05.2019 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оказалось, что Google знает, что вы покупаете — для этого он берет информацию в том числе из вашей почты. Как пишет Medialeaks, годы ваших покупок хранятся на одной страниц Google, и ее не так уж легко найти. Причем, как выяснилось, удалить ее еще сложнее.

На прошлой неделе генеральный директор корпорации Google Сундар Пичаи написал статью в издании New York Times о бережной работе с персональной информацией — «Приватность не должна быть роскошью». Но в реальности оказывается, что именно о приватности людям остается только мечтать. Ведь Google собирает все ваши личные данные — в том числе о покупках, не совершенных через него напрямую.

Оказалось, что страница под названием «Покупки» (Purchases) показывает подробный список вещей, которые вы покупали в браузере или через приложения — как минимум, с 2012 года.


Изображение: medialeaks.ru

Журналист Тодд Хейзельтон из CNBC с удивлением увидел в этом списке все, что он покупал через приложения вроде Amazon и на сайтах интернет-магазинов: начиная с 2012 года и вплоть до мая 2019 года.


Изображение: medialeaks.ru

Автор Medialeaks нашла на российской версии страницы свои покупки с сайтов «М.Видео», Ozon.ru, Lamoda, iHerb и других. Интересно, что сделанные в то же время заказы из интернет-магазина ASOS в список Google не попали.


Изображение: medialeaks.ru

Эта функция работает и в Беларуси.


Представитель Google рассказал CNBC, что эта страница создана в первую очередь для самих пользователей: «Чтобы помочь вам легко просматривать и отслеживать ваши покупки и заказы в одном месте, мы создали эту страницу, которую можете увидеть только вы сами. Вы в любой момент можете удалить эту информацию. Мы не используем ничего из ваших писем на Gmail для того, чтобы присылать вам рекламу. В том числе и те чеки и подтверждения, которые показаны на странице «Покупки».

Но удалить список своих покупок не так легко, как об этом говорят в Google. Ведь их можно удалять только по одной. Кроме того, в процессе придтеся удалить письма с чеками и подтверждениями заказов. А многие люди предпочитают сохранять подобную информацию на случай, если понадобится вернуть или обменять товар.


Изображение: medialeaks.ru

Как и говорит представитель компании, на вкладке указано, что видеть свою страницу «Покупки» может только сам человек. Но там же сообщается, что информация обо всех заказах может сохраняться и в других сервисах Google, и что увидеть ее и удалить можно на странице My Activity (отслеживание действий в аккаунте Google). Как отмечает автор статьи на CNBC, на самом деле, это не так. Аккаунт Google не позволяет пользователю делать что-либо с данными о покупках.

Представители компании рассказали CNBC, что отслеживание можно отключить: но журналист не смог этого сделать — опции «отключить все отслеживание» просто не существует.

Хотя Google утверждает, что не использует эти данные о покупках для рекламы, он все же извлекает их из вашей почти и сохраняет — на странице, о которой большинство пользователей никогда даже не слышали.

Посмотреть свои покупки вы можете вот тут (для этого нужно, чтобы перед этим вы зашли в свой Google аккаунт).

 
 
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Google знает, что вы покупаете - выяснилось, что для этого он берет информацию и из вашей почты.
 
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