Многофункциональная спортплощадка появилась в исправительной колонии №22 под Ивацевичами

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе в исправительной колонии №22 состоялась церемония открытия многофункциональной спортивной площадки, передает корреспондент БЕЛТА.



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На территории исправительного учреждения оборудовали спортивный городок. Он представляет собой футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, хоккейную коробку. Рядом установлены многоуровневые турники для занятий воркаутом, уличные тренажеры.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66307.php

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"Одним из приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы Беларуси является создание условий для исправления людей, которые когда-то преступили закон. Занятия физической культурой и спортом как раз этому способствуют. Многие тренажеры для спорткомплекса сделаны руками осужденных. Надеюсь, что спортивные площадки будут активно использоваться и каждый найдет себя в каком-то виде спорта", - сказал начальник Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Олег Маткин.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66307.php

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В исправколонии №22 отбывают наказание лица, впервые осужденные за незаконный оборот наркотиков. Один из них - 34-летний Евгений Русак. "Такие площадки необходимы в каждой колонии. Спорт лечит не только тело, но и голову, становишься более дисциплинированным", - отметил мужчина. Раньше он профессионально занимался спортом, играл в волейбол. В какой-то момент в его жизнь вошли наркотики, следом последовало суровое наказание - 11 лет лишения свободы по ч.3 ст.328 УК.



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Никите Сарскову 19 мая исполнится 29 лет. Три с половиной из них он провел за решеткой, осталось еще шесть с половиной. "На воле занимался спортом, развивался всячески. Ввязался в наркотическую среду спонтанно: захотелось какого-то разнообразия. Начал употреблять сам, распространял, - поделился своей историей молодой человек. - Эта ошибка разрушила мою жизнь на ближайшие десять лет, но спорт позволяет мне обрести себя заново, двигаться в нужном направлении. Стараюсь развиваться интеллектуально, читать, быть в курсе новостей".