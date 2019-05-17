ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Гродно» — всё... Брест потерял еще один «привет из СССР». Но это не страшно

18.05.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Если после прочтения заголовка вы начали переживать относительно Набережной, то сразу спешим успокоить: тепоход «Гродно» продолжает спокойно курсировать по реке Мухавец. А в данной статье речь об универсаме «Гродно» на ул. Ленинградской, 35.

«Гродно» — всё... Брест потерял еще один «привет из СССР». Но это не страшно

Вот так угрюмо он выглядел с давних пор и до 2019-го года (первое фото: интернет-журнал о Бресте Binkl.by).

Однако вчера, 17 мая, на этом месте открыл свои двери современный магазин «Санта».

«Гродно» — всё... Брест потерял еще один «привет из СССР». Но это не страшно

Изменился не только фасад здания: интерьер тоже был полностью переделан. Теперь в магазине светло, уютно, просторно и комфортно. От былого «привета из СССР» не осталось и следа.

«Гродно» — всё... Брест потерял еще один «привет из СССР». Но это не страшно

Площадь торгового зала расширилась за счет дополнительных боковых помещений. Все отделы четко и понятно обозначены, поэтому запутаться будет сложно.

«Гродно» — всё... Брест потерял еще один «привет из СССР». Но это не страшно

Работает магазин каждый день с 8:00 до 23:00.

«Гродно» — всё... Брест потерял еще один «привет из СССР». Но это не страшно

А вообще, такое решение напрашивалось уже давно. Потому что и само название магазина (универсам), и его внешний вид никак не сочетались с тем, что на календаре уже 2019-й год. Да и жители микрорайона получили от этого только плюсы: большой ассортимент, современный экстерьер и интерьер, всегда свежие продукты. В общем, все должны быть довольны!

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   Если после прочтения заголовка вы начали переживать относительно Набережной, то сразу спешим успокоить: тепоход «Гродно» продолжает спокойно курсировать по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вместо плитки и стекла. Как сделать фартук из ламината самому (это не сложно)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • серебристые кеды женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика