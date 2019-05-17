«Гродно» — всё... Брест потерял еще один «привет из СССР». Но это не страшно

Источник материала: Виртуальный Брест

Если после прочтения заголовка вы начали переживать относительно Набережной, то сразу спешим успокоить: тепоход «Гродно» продолжает спокойно курсировать по реке Мухавец. А в данной статье речь об универсаме «Гродно» на ул. Ленинградской, 35.





Вот так угрюмо он выглядел с давних пор и до 2019-го года (первое фото: интернет-журнал о Бресте Binkl.by ).

Однако вчера, 17 мая, на этом месте открыл свои двери современный магазин «Санта».





Изменился не только фасад здания: интерьер тоже был полностью переделан. Теперь в магазине светло, уютно, просторно и комфортно. От былого «привета из СССР» не осталось и следа.





Площадь торгового зала расширилась за счет дополнительных боковых помещений. Все отделы четко и понятно обозначены, поэтому запутаться будет сложно.





Работает магазин каждый день с 8:00 до 23:00.





А вообще, такое решение напрашивалось уже давно. Потому что и само название магазина (универсам), и его внешний вид никак не сочетались с тем, что на календаре уже 2019-й год. Да и жители микрорайона получили от этого только плюсы: большой ассортимент, современный экстерьер и интерьер, всегда свежие продукты. В общем, все должны быть довольны!