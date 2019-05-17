Белорусы стали тратить больше денег в магазинах – 13,2 рубля в день

Источник материала: Аргументы и факты

По информации Белстата, белорусские граждане стали тратить больше денег на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках. В частности, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-апреле 2019 года составил 13,2 руб.

В аналогичном периоде 2018 года белорусы тратили в магазинах в среднем 11,8 руб. Розничный товарооборот с начала года вырос на 5,9% и составил 15 млрд руб.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,4% розничного товарооборота страны, в январе - апреле 2019 года составил 13,6 млрд руб. Это на 8,1% больше, чем было в аналогичном периоде 2018 года. В общепите товарооборот составил 868,8 млн руб. – рост на 4,5% с начала года.