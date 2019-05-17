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Суд освободил экс-президента Армении
Источник материала: Партизан
Суд первой инстанции в Ереване в субботу освободил второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи.
Ранее за Кочаряна свои личные поручительства представили в суде действующий глава Нагорного Карабаха Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян. Они подписали поручительство прямо в зале суда и внесли по 500 тысяч драмов (чуть больше тысячи долларов).
Напомним, в суде общей юрисдикции столичных административных районов Аван и Нор Норк 13 мая началось заседание суда по уголовному делу против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна и экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова.
Все они, кроме А.Геворкяна, обвиняются в свержении конституционного строя в марте 2008 года. А сам А.Геворкян - в препятствовании правосудию в рамках мартовского дела. Из всех фигурантов под арестом находился только Р.Кочарян.
У здания суда собрались сторонники и противники экс-президента Армении. Сторонники выражают бурную радость по поводу решения суда. К ним подошли сыновья экс-президента Армении - Седрак и Левон Кочаряны, которые пришли встречать отца, сообщают армянские СМИ.
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Суд первой инстанции в Ереване в субботу освободил второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи.
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