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"Парни начинают выделываться. Ты начинаешь разговаривать с ними на их же языке... Завязывается конфликт..."

18.05.2019 15:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудник органов с большим стажем — об убийстве инспектора ГАИ в Могилеве.



Могилев и всю Беларусь потрясло хладнокровное убийство 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. Ведется расследование, СК неохотно комментирует продвижение по делу, но у всех пока больше вопросов, чем ответов. Пока убийц ищут, Могилев. Онлайн взял анонимный комментарий у сотрудника внутренних дел с большим стажем, который считает, что в произошедшем отчасти виновата система.

— Во-первых, сейчас милицейская служба, к сожалению, перестала считаться престижной. Вы давно слышали, когда милиционера называли не «мусор» или презрительно «мент»? Сейчас катастрофически не хватает людей. Знакомые работают участковыми, под их надзором 3-4 участка, а там столько бумажной работы, плюс такие кадры, что и среди ночи выезжать приходится. Спят по 4 часа. И иногда приходится ехать одному в такие гадюшники, что со стажем в 20 лет и колоссальным опытом страшно. А напарника нет, потому что у напарника таких же 40 человек на районе, и ему тоже нужно ворох бумаг заполнить. То, что парень оказался там один, для меня неудивительно: молодых и гоняют на грязную и трудную работу.

К тому же ввели обязательное тестирование на полиграфе. Вот, например, останавливаешь человека, да, нарушил, да, виноват. Просит наказать по минимуму и «делится» с тобой бензином, или пару рублей скидывает на тот же бензин, потому что тебе недостаточно выделили, чтобы объехать по всем деревням и всё проверить. А полиграф качнётся — и прощай погоны.

Еще один момент допускаю: представьте, спите вы по 3-4 часа в день, начальство регулярно компостирует мозги, ворох бумаг. Вы идете на задание, а там парни начинают выделываться. Ты и так на пределе и начинаешь разговаривать с ними на их же языке... Завязывается конфликт...Парня очень жаль, но я не исключаю и такой версии.

Напомним, 22-летнего лейтенанта белорусской милиции убили в Могилевском районе республики в четверг вечером. Молодого человека нашли в лесу застреленным в голову: его руки были скованы наручниками.
По последней информации, около 18:00 16 мая в районе улиц Первомайская и Вокзальная Могилева Евгений Потапович сел в неустановленный автомобиль. Через несколько часов после этого инспектора нашли убитым.


 
Теги: Могилев
 
 
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Сотрудник органов с большим стажем — об убийстве инспектора ГАИ в Могилеве.
 
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