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Михаил Бабич получит крупную должность в Администрации Путина?

18.05.2019 15:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Источники говорят, что бывший посол России в Беларуси получит новую должность в самое ближайшее время.

Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
"Источники говорят, что бывший посол РФ в Беларуси Михаил Бабич получит крупную должность в АП РФ в самое ближайшее время. Таким образом Александра Лукашенко приземлят немного, чтобы не чувствовал себя победителем. Именно он настаивал на отставке Бабича", - написал телеграм-канал.

Ранее об этом сообщал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Напомним, что Михаил Бабич заступил на должность посла в Беларуси 24 августа 2018 года и за эти восемь месяцев Бабич снискал себе славу скандалиста и даже получил от белорусского МИДа прозвище "счетовод". За словесными перепалками Бабича с коллегами из белорусского ведомства общественность следила с большим интересом.

Во время послания к парламенту Александр Лукашенко также обратил внимание на поведение посла, заявив: "Россия с ним разберется!"

Бабич был отозван Владимиром Путиным 30 апреля. Таким образом его можно можно считать одним из самых кратковременных российских послов в Беларуси (короче — только не доехавший до Беларуси Дмитрий Аяцков). Впрочем, каким окажется его преемник Дмитрий Мезенцев, пока неизвестно.

Источники российского издания "КоммерсантЪ" утверждают, что отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину.

Последняя беседа, отмечает собеседник "Коммерсанта", состоялась в Пекине, где Лукашенко якобы заверил российского коллегу в том, что готов начать давно обсуждаемую интеграцию, но снова попросил отозвать посла Бабича.

Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав "не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку", утверждает источник российского издания.


 
 
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Источники говорят, что бывший посол России в Беларуси получит новую должность в самое ближайшее время.
 
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