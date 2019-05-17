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Главный тренер «Ювентуса» ушел в отставку
Источник материала: Партизан
Главный тренер итальянского клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри не будет тренировать туринскую команду в следующем сезоне.
На официальном
М.Аллегри и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли 18 мая на пресс-конференции на стадионе «Альянц Стадиум» объявят об этом решении.
Отметим, что М.Аллегри тренировал «Ювентус» с лета 2014 года. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Италии, четыре раза - обладателем кубка Италии и дважды - суперкубка, но не смог завоевать первенство в рамках Лиги чемпионов.
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Главный тренер итальянского клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри не будет тренировать туринскую команду в следующем сезоне.
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