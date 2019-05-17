Могилев простился с застреленным неизвестными сотрудником ГАИ. С оркестром и оружейными залпами

Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Игорь Щербаченя, начальник ГАИ Могилевской области Михаил Невмержицкий, замначальника УГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник, начальник столичной ГАИ Вадим Гаркун, командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. По оценке журналистов TUT.BY , проститься с лейтенантом пришло около двух тысяч человек. Тех, кто застрелил молодого сотрудника ГАИ 16 мая и вывез за город в лес, еще не нашли. На церемонию приехали начальник УВД Могилевского облисполкоманачальник ГАИ Могилевской области, замначальника УГАИ МВД Беларусиначальник столичной ГАИ, командир столичного ОМОНа. По оценке журналистов, проститься с лейтенантом пришло около двух тысяч человек. Тех, кто застрелил молодого сотрудника ГАИ 16 мая и вывез за город в лес, еще не нашли.





До начала официальной церемонии проститься с Евгением пришли коллеги. Положили цветы, немного постояли и ушли: служба.

Те, кто провожал коллегу в последний путь, не хотели ничего говорить и предлагали обратиться к официальному представителю областного УВД. Около 10 утра приехало руководство УВД области, начальник ГАИ области Михаил Невмержицкий. Руководство милиции категорически отказалось что-либо комментировать журналистам.

Родственники, друзья также предпочли не общаться с прессой. Все, кто пришел попрощаться с погибшим при исполнении молодым лейтенантом, не скрывали слез, в том числе мужчины и молодые парни.





Елена Громова, соседка погибшего парня, работает в книжном магазине, к ней часто заходил Евгений, в том числе за сутки до гибели.





— Добрейшей души человек. Всегда улыбался. Я уверена: он не мог поверить, что в нашей спокойной стране такое может произойти. Он не думал об этом. Он просто был уверен в себе и не почувствовал той опасности, которая исходила от этих подонков. У нас просто такого никогда не было, — рассказала о погибшем Елена. — Он будет жить ровно столько, сколько будут о нем помнить. Я только надеюсь, что такое больше никогда не повторится и Беларусь останется безопасной. Он любил свою работу, долго мечтал о ней, потому что его отец тоже был гаишником. За год до этого он точно знал, что будет работать в ГАИ, говорил об этом. Он был очень честным. Он мог мягко где-то к чему-то отнестись, но в более серьезных вопросах был принципиальным. Здесь вопрос в том, что наши службы сейчас занимаются тем, чем не должны. Он как-то заходил и говорил о том, что какая-то бабушка на Юбилейном отметила сегодня свой 500-й вызов. Мы как раз были с подругой, было поздно, а он говорил, что ему нужно бежать еще три обращения рассматривать. Это я о том, что у нас говорят, мол, если что-то не устраивает, пишите жалобы. А потом милиционеры пишут бесконечные бумажки, просто задыхаются от этого, а не занимаются безопасностью.





Сегодня, 18 мая, Евгений собирался встретить друга из армии. Теперь друг пришел на его похороны.

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Ольга Николаевна потеряла отца-милиционера, когда ей было 6 лет. Это было более 70 лет назад, но она сегодня пришла отдать дань памяти незнакомому молодому милиционеру, который умер при исполнении так же, как ее отец в Горках.





— Эта новость меня просто выбила из колеи. Как такая дикость могла произойти в мирное время? Я всю ночь не спала, думала об этом. У меня внук учится в Институте МВД. Мы с ним еще не говорили о случившемся, но будем. Что скажу? Точно не буду отговаривать учиться дальше или служить. Я знаю точно, что милиция семью погибшего не оставит, как не оставила меня. За внука есть тревога, но кто нас будет охранять, если не милиция? Пусть мы иногда на нее бочки катим, но, когда нам плохо, мы обращаемся к ней.





Похоронили лейтенанта на сельском кладбище в Белыничском районе. На кладбище начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя и замначальника УГАИ МВД Беларуси Александр Цегельник произнесли речи. Потом прозвучали гимн страны и три оружейных залпа, напоследок включили сирену.





Внимание!

По данным следствия, около 18 часов 16 мая погибший милиционер находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль.

Всех, кто обладает значимой информацией в этой связи, просят сообщить об этом следствию по телефонам: 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.