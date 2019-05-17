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Tumblr-пати, выставка о женском белье и фильмы Уорхола. Рассказываем, куда пойти на «Ночь музеев»

18.05.2019 15:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня ночью, с 18 на 19 мая, пройдет «Ночь музеев». По информации TUT.by рассказываем, куда пойти и чем музеи зазывают минчан.

Национальный художественный музей 

Адрес: улица Ленина, 20.
Время: 19:00.
Стоимость: 15 рублей.
Что будет: настольные игры, зоны творчества, квест, мудбор, перформанс от экспериментального театра прямо в музее, выступление ансамбля валтор, экскурсия по проекту из княжества Лихтенштейн.

Галерея «Арт-Беларусь»

Адрес: улица Козлова, 3.
Время: с 16:00 до 4:00.
Стоимость: 4 рубля.
Что будет: много музыки, лекции и выставки картин. Приглашенные участники: Karma Crew, Художественная мастерская 6В, Клуб интеллектуального досуга «Факультатив», Minsk Improvisers Orchestra и диджеи.

Национальный центр современных искусств Беларуси

Адрес: проспект Независимости, 47 и улица Некрасова, 3.
Время: на Независимости – с 17:00, на Некрасова – 19:00.
Стоимость: на Независимости – от 4 рублей, на Некрасова – 10 рублей.
Что будет: на Некрасова: перформанс-инсталляция «tum blr», 15 локаций для разных форм творчества, в том числе хоровое пение и макраме. Среди музыкантов: Minsk Improvisers Orchestra, Bassota visual и авторы, чьи имена в секрете.

На Независимости – «Игра престолов»: выставка «Рыцарский роман» со светскими костюмами магнатов и шляхты, живопись, графика и скульптура «темных веков», мастер-классы по средневековым танцам, тематические игры и мультфильмы.

Музей миниатюр Беларуси

Адрес: проспект Независимости, 25.
Время: с 18:00 до 18:45.
Стоимость: 7 рублей.
Что будет: интерактивная экскурсия со стикерами, супергеройской фотозона с атрибутами и масками, косплеерами и супергеройскими значками.

Площадь Свободы

Адрес: Каретный дворик (улица Кирилла и Мефодия, 8), Археологический музей (улица Кирилла и Мефодия, 6) и галерея Савицкого (площадь Свободы, 15).
Время: с 20:00 до 00:00.
Стоимость: 5 рублей.
Что будет: квест на логику и чувство юмора. Тот, кто пройдет три музейные экспозиции по одному билету и справится с испытаниями, получит приз «Свидание над ночным Минском» – свидание на одной из городских крыш.

Национальный исторический музей

Адрес: улица Карла Маркса, 12.
Время: 18:00.
Стоимость: 10 рублей, для школьников и пенсионеров – 5 рублей.
Что будет: много театра, выступление с участием актеров из Франции объединения «Театро», а также минского исполнителя Сергея Пукста,  исторические квесты, посвященные моде, и выставка из частной коллекции историка моды Александра Васильева.

Музей истории театральной и музыкальной культуры

Адрес: переулок Музыкальный, 5
Время: с 19:00 до 23:00.
Стоимость: 5 рублей.
Что будет: караоке-программа «Белорусская эстрада», театральный перформанс или запись спектакля «Идиллия» Купаловского театра, квест по экспозиции музея.

Минская городская ратуша

Адрес: площадь Свободы, 2А.
Время: с 20:00 до 23:00.
Стоимость: 5 рублей.
Что будет: квиз «Классика» с призом победителю, живая музыка. Зарегистрироваться можно ссылке

Музей Якуба Коласа

Адрес: улица Академическая, 5.
Время: с 17:00 до 23:00.
Стоимость: 2 рубля, для детей до семи лет бесплатно.
Что будет: викторина «Якуб Колас vs Янка Купала», настольные игры, лозоплетение, раскраски для детей по детским произведениям Якуба Коласа, театрализованное представление «Ожившая экспозиция».

Музей истории белорусской литературы

Адрес: улица Максима Богдановича, 13.
Время: 17:00.
Стоимость: 3 рубля, для детей до семи лет бесплатно.
Что будет: театрализованные чтения, мастер-класс по написанию сказок, арт-лаборатории, лекция по беларуской мифологии, турнир по шахматам.

Музей Максима Богдановича

Адрес: улица Максима Богдановича, 7А.
Время: 17:00.
Стоимость: 3 рубля.
Что будет: поэтическое соревнование, шашки-«пстрычкі», «Литературный крокодил», настольные игры.

Музей Петруся Бровки

Адрес: улица Карла Маркса, 30.
Время: 18:00.
Стоимость: 3 рубля, но до 19:00 вход свободный.
Что будет: детективная игра «Тайнае пажаданне Петруся Броўкі», интервью-шоу о беларуском авангарде, квест «Апошняя справа кватэры Броўкі».

Музея Янки Купалы

Адрес: улица Янки Купалы, 4.
Время: с 19:00 до 05:00.
Стоимость: 2 рубля.
Что будет: выступление групп «Стары Ольса» и «Палац», игра «Купалаў код», угощения.

Музей истории белорусского кино

Адрес: улица Свердлова, 4.
Время: 15:00.
Стоимость: 2 рубля.
Что будет: вечер беларуской документалистики с авторским представлением фильмов от студии «Летапіс».

Выставочный зал Libra

Адрес: проспект Независимости, 37.
Время: 20:00.
Стоимость: 11 рублей, для студентов  – 9 рублей, для школьников, пенсионеров, многодетных семей  – 7 рублей. Для детей до 7 лет и людей с инвалидностью бесплатно.
Что будет: киномарафон картин, которые снял Энди Уорхол: «Девушки из Челси», «Velvet Underground и Нико» и так далее.

Silver Screen в ТЦ «Галилео»

Адрес: улица Бобруйская, 6.
Время: с 23:00 до 6:00.
Стоимость: от 24 рублей.
Что будет: дегустация тематических коктейлей, игра в «Мафию», показ кино, например, документалки «Кто украл Бэнкси?». Ходить по залам кинотеатра можно по одному билету.

«Галерея ДК»

Адрес: улица Герцена, 2А.
Время: 16:00.
Стоимость: 5 рублей.
Что будет: показ творческого проекта «Следы…». Его цель – привлечь внимание к проблеме неправильного подбора белья. Основа экспозиции – скульптуры женщин, брестский художник-концептуалист Илья Дударев.

 
 
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Сегодня ночью, с 18 на 19 мая, пройдет «Ночь музеев». По информации TUT.by рассказываем, куда пойти и чем музеи зазывают минчан. Национальный художественный музей  ...
 
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