Tumblr-пати, выставка о женском белье и фильмы Уорхола. Рассказываем, куда пойти на «Ночь музеев»

Сегодня ночью, с 18 на 19 мая, пройдет «Ночь музеев». По информации TUT.by рассказываем, куда пойти и чем музеи зазывают минчан.
Национальный художественный музей
Адрес:улица Ленина, 20. Время: 19:00. Стоимость: 15 рублей. Что будет: настольные игры, зоны творчества, квест, мудбор, перформанс от экспериментального театра прямо в музее, выступление ансамбля валтор, экскурсия по проекту из княжества Лихтенштейн.
Галерея «Арт-Беларусь»
Адрес:улица Козлова, 3. Время: с 16:00 до 4:00. Стоимость: 4 рубля. Что будет: много музыки, лекции и выставки картин. Приглашенные участники: Karma Crew, Художественная мастерская 6В, Клуб интеллектуального досуга «Факультатив», Minsk Improvisers Orchestra и диджеи.
Национальный центр современных искусств Беларуси
Адрес:проспект Независимости, 47 и улица Некрасова, 3. Время: на Независимости – с 17:00, на Некрасова – 19:00. Стоимость: на Независимости – от 4 рублей, на Некрасова – 10 рублей. Что будет: на Некрасова: перформанс-инсталляция «tum blr», 15 локаций для разных форм творчества, в том числе хоровое пение и макраме. Среди музыкантов: Minsk Improvisers Orchestra, Bassota visual и авторы, чьи имена в секрете.
На Независимости – «Игра престолов»: выставка «Рыцарский роман» со светскими костюмами магнатов и шляхты, живопись, графика и скульптура «темных веков», мастер-классы по средневековым танцам, тематические игры и мультфильмы.
Музей миниатюр Беларуси
Адрес: проспект Независимости, 25. Время: с 18:00 до 18:45. Стоимость: 7 рублей. Что будет: интерактивная экскурсия со стикерами, супергеройской фотозона с атрибутами и масками, косплеерами и супергеройскими значками.
Площадь Свободы
Адрес: Каретный дворик (улица Кирилла и Мефодия, 8), Археологический музей (улица Кирилла и Мефодия, 6) и галерея Савицкого (площадь Свободы, 15). Время: с 20:00 до 00:00. Стоимость: 5 рублей. Что будет: квест на логику и чувство юмора. Тот, кто пройдет три музейные экспозиции по одному билету и справится с испытаниями, получит приз «Свидание над ночным Минском» – свидание на одной из городских крыш.
Национальный исторический музей
Адрес: улица Карла Маркса, 12. Время: 18:00. Стоимость: 10 рублей, для школьников и пенсионеров – 5 рублей. Что будет: много театра, выступление с участием актеров из Франции объединения «Театро», а также минского исполнителя Сергея Пукста, исторические квесты, посвященные моде, и выставка из частной коллекции историка моды Александра Васильева.
Музей истории театральной и музыкальной культуры
Адрес: переулок Музыкальный, 5 Время: с 19:00 до 23:00. Стоимость: 5 рублей. Что будет: караоке-программа «Белорусская эстрада», театральный перформанс или запись спектакля «Идиллия» Купаловского театра, квест по экспозиции музея.
Минская городская ратуша
Адрес: площадь Свободы, 2А. Время: с 20:00 до 23:00. Стоимость: 5 рублей. Что будет: квиз «Классика» с призом победителю, живая музыка. Зарегистрироваться можно ссылке.
Музей Якуба Коласа
Адрес: улица Академическая, 5. Время: с 17:00 до 23:00. Стоимость: 2 рубля, для детей до семи лет бесплатно. Что будет: викторина «Якуб Колас vs Янка Купала», настольные игры, лозоплетение, раскраски для детей по детским произведениям Якуба Коласа, театрализованное представление «Ожившая экспозиция».
Музей истории белорусской литературы
Адрес: улица Максима Богдановича, 13. Время: 17:00. Стоимость: 3 рубля, для детей до семи лет бесплатно. Что будет: театрализованные чтения, мастер-класс по написанию сказок, арт-лаборатории, лекция по беларуской мифологии, турнир по шахматам.
Музей Максима Богдановича
Адрес: улица Максима Богдановича, 7А. Время: 17:00. Стоимость: 3 рубля. Что будет: поэтическое соревнование, шашки-«пстрычкі», «Литературный крокодил», настольные игры.
Музей Петруся Бровки
Адрес: улица Карла Маркса, 30. Время: 18:00. Стоимость: 3 рубля, но до 19:00 вход свободный. Что будет: детективная игра «Тайнае пажаданне Петруся Броўкі», интервью-шоу о беларуском авангарде, квест «Апошняя справа кватэры Броўкі».
Музея Янки Купалы
Адрес: улица Янки Купалы, 4. Время: с 19:00 до 05:00. Стоимость: 2 рубля. Что будет: выступление групп «Стары Ольса» и «Палац», игра «Купалаў код», угощения.
Музей истории белорусского кино
Адрес: улица Свердлова, 4. Время: 15:00. Стоимость: 2 рубля. Что будет: вечер беларуской документалистики с авторским представлением фильмов от студии «Летапіс».
Выставочный зал Libra
Адрес: проспект Независимости, 37. Время: 20:00. Стоимость: 11 рублей, для студентов – 9 рублей, для школьников, пенсионеров, многодетных семей – 7 рублей. Для детей до 7 лет и людей с инвалидностью бесплатно. Что будет: киномарафон картин, которые снял Энди Уорхол: «Девушки из Челси», «Velvet Underground и Нико» и так далее.
Silver Screen в ТЦ «Галилео»
Адрес: улица Бобруйская, 6. Время: с 23:00 до 6:00. Стоимость: от 24 рублей. Что будет: дегустация тематических коктейлей, игра в «Мафию», показ кино, например, документалки «Кто украл Бэнкси?». Ходить по залам кинотеатра можно по одному билету.
«Галерея ДК»
Адрес: улица Герцена, 2А. Время: 16:00. Стоимость: 5 рублей. Что будет: показ творческого проекта «Следы…». Его цель – привлечь внимание к проблеме неправильного подбора белья. Основа экспозиции – скульптуры женщин, брестский художник-концептуалист Илья Дударев.