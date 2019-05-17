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СМИ: собака в Таиланде спасла заживо похороненного младенца
18.05.2019 17:08 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Собака спасла заживо похороненного новорожденного ребенка на северо-востоке Таиланда,
Хозяин выгуливал своего пса по кличке Пинг-Понг в поле, когда животное внезапно стало лаять и рыть землю. Подошедший ближе мужчина увидел торчащую из земли ножку младенца.
Откопав ребенка, мужчина отвез его в госпиталь, где врачи оказали ребенку помощь и констатировали, что серьезных травм у младенца нет. Хозяин пса отметил, что всех поразил поступок собаки, оказавшейся настоящим героем и спасшей жизнь мальчику.
Полиция Таиланда уже нашла мать младенца. 15-летняя девушка решила избавиться от новорожденного, побоявшись родительского гнева. Теперь ее обвиняют в покушении на убийство. Судьбу младенца решают социальные работники, в свою очередь, отец девушки заявил, что готов забрать внука.
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15-летняя мать ребенка решила избавиться от него, побоявшись гнева родителей.
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