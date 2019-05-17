ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилёве прошли похороны 22-летнего сотрудника ГАИ

18.05.2019 16:46 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

16 мая в Могилевской области неизвестные похитили 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. Спустя пару часов его нашли застреленным. Подозреваемые были на «Волге» с российскими регистрационными номерами, они попали в камеры фиксации, но их до сих пор не нашли. Сегодня, 18 мая, в Могилеве с Евгением простились.

Его похоронили на деревенском кладбище в Белыничском районе, пишет TUT.by. С ним прощались около двух тысяч человек, в том числе руководство служб: начальник ГАИ Могилевской области, командир минского ОМОНа и другие.

Коллеги Евгения категорически отказались от комментариев. Родственники и друзья также не захотели общаться с прессой. Все, кто пришел на прощальную церемонию, не скрывали слез. Знакомые погибшего вспоминали, каким он был при жизни: «добрейшей души человек». Они предположили, что лейтенант и представить не мог, что подобное преступление может случиться в нашей стране. А потому, возможно, не почувствовал потенциальной угрозы. 

«Он будет жить ровно столько, сколько будут о нем помнить. Я только надеюсь, что такое больше никогда не повторится и Беларусь останется безопасной. <…> Здесь вопрос в том, что наши службы сейчас занимаются тем, чем не должны. Он как-то заходил и говорил о том, что какая-то бабушка на Юбилейном отметила сегодня свой 500-й вызов. Было поздно, а он говорил, что ему нужно бежать еще три обращения рассматривать. Это я о том, что у нас говорят, мол, если что-то не устраивает, пишите жалобы. А потом милиционеры пишут бесконечные бумажки, просто задыхаются от этого, а не занимаются безопасностью», – подчеркнула соседка погибшего парня.

На кладбище после речей прозвучал гимн Беларуси. Затем – три оружейных залпа, напоследок включили сирену. 

Фото обложки: Клаус Пиклер.

Читайте по теме: Пока СК ищет преступников, МВД пристыжает геев. Что известно об убийстве 22-летнего сотрудника ГАИ и что об этом говорят беларусы

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 мая в Могилевской области неизвестные похитили 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. Спустя пару часов его нашли застреленным. Подозреваемые были на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Гродно» — всё... Брест потерял еще один «привет из СССР». Но это не страшно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика