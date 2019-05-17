В Могилёве прошли похороны 22-летнего сотрудника ГАИ

Источник материала: KYKY

16 мая в Могилевской области неизвестные похитили 22-летнего сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. Спустя пару часов его нашли застреленным. Подозреваемые были на «Волге» с российскими регистрационными номерами, они попали в камеры фиксации, но их до сих пор не нашли. Сегодня, 18 мая, в Могилеве с Евгением простились.

Его похоронили на деревенском кладбище в Белыничском районе, пишет TUT.by. С ним прощались около двух тысяч человек, в том числе руководство служб: начальник ГАИ Могилевской области, командир минского ОМОНа и другие.

Коллеги Евгения категорически отказались от комментариев. Родственники и друзья также не захотели общаться с прессой. Все, кто пришел на прощальную церемонию, не скрывали слез. Знакомые погибшего вспоминали, каким он был при жизни: «добрейшей души человек». Они предположили, что лейтенант и представить не мог, что подобное преступление может случиться в нашей стране. А потому, возможно, не почувствовал потенциальной угрозы.

«Он будет жить ровно столько, сколько будут о нем помнить. Я только надеюсь, что такое больше никогда не повторится и Беларусь останется безопасной. <…> Здесь вопрос в том, что наши службы сейчас занимаются тем, чем не должны. Он как-то заходил и говорил о том, что какая-то бабушка на Юбилейном отметила сегодня свой 500-й вызов. Было поздно, а он говорил, что ему нужно бежать еще три обращения рассматривать. Это я о том, что у нас говорят, мол, если что-то не устраивает, пишите жалобы. А потом милиционеры пишут бесконечные бумажки, просто задыхаются от этого, а не занимаются безопасностью», – подчеркнула соседка погибшего парня.

На кладбище после речей прозвучал гимн Беларуси. Затем – три оружейных залпа, напоследок включили сирену.

Фото обложки: Клаус Пиклер.