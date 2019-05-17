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В Могилёве прошли похороны 22-летнего сотрудника ГАИ
Источник материала: KYKY>
16 мая в Могилевской области неизвестные
Его похоронили на деревенском кладбище в Белыничском районе,
Коллеги Евгения категорически отказались от комментариев. Родственники и друзья также не захотели общаться с прессой. Все, кто пришел на прощальную церемонию, не скрывали слез. Знакомые погибшего вспоминали, каким он был при жизни: «добрейшей души человек». Они предположили, что лейтенант и представить не мог, что подобное преступление может случиться в нашей стране. А потому, возможно, не почувствовал потенциальной угрозы.
«Он будет жить ровно столько, сколько будут о нем помнить. Я только надеюсь, что такое больше никогда не повторится и Беларусь останется безопасной. <…> Здесь вопрос в том, что наши службы сейчас занимаются тем, чем не должны. Он как-то заходил и говорил о том, что какая-то бабушка на Юбилейном отметила сегодня свой 500-й вызов. Было поздно, а он говорил, что ему нужно бежать еще три обращения рассматривать. Это я о том, что у нас говорят, мол, если что-то не устраивает, пишите жалобы. А потом милиционеры пишут бесконечные бумажки, просто задыхаются от этого, а не занимаются безопасностью», – подчеркнула соседка погибшего парня.
На кладбище после речей прозвучал гимн Беларуси. Затем – три оружейных залпа, напоследок включили сирену.
Фото обложки: Клаус Пиклер.
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