Канадцы представили новый электрический байк, который дороже Tesla Model S

Источник материала: Tut.by

Lito Motorcycles — так называется небольшая компания из Монреаля, основанная в 2009 году. Пять лет назад канадцы запустили в серию модель Sora, которую сами же окрестили «первым электрическим супербайком». И вот пришло время второго поколения двухколесной «электрички».





Оснащается Sora 2.0 трехфазным электродвигателем переменного тока с жидкостным охлаждением, развивающим 108 лошадиных сил и 90 Нм крутящего момента. Энергией его снабжает блок батарей емкостью 18 кВтч — заявленный производителем пробег на одной зарядке достигает 290 км, но это, разумеется, в теории и при небольшой нагрузке. Тем не менее, такой пробег в два раза лучше, чем у Sora первой генерации.





Рама у боббера изготовлена из алюминия, а обвес и колеса — из карбона. Из прочих особенностей — светодиодная фара со стабилизатором, регулируемая вилка Ohlins перевернутого типа, тормозные механизмы Beringer с дисками диаметром 320 мм спереди и 230 мм сзади, а также 5,7-дюймовый сенсорный мультимедиа-дисплей. До 100 км/ч Sora 2.0 массой 250 кг разгоняется примерно за три секунды, максимальная скорость — 195 км/ч.





Канадский байк станет эксклюзивом — на фирме вручную соберут 20 экземпляров Sora 2.0. Стартовая стоимость — 82 250 долларов (американских). Для сравнения — цены на Tesla Model S в США начинаются от 78 тысяч долларов. Компания уже начала прием заказов, а первые покупатели получат мотоциклы этим летом. Напомним, что не так давно в пока экзотическом сегменте электробайков решила выступить и Harley-Davidson со своим LiveWire с базовым ценником «всего» 29 799 долларов.