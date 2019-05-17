Студентка ЕГУ из Беларуси погибла в Вильнюсе

Источник материала: БелТА

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка второго курса постоянной формы обучения программы "Медиа и коммуникация" ЕГУ белоруска Виктория Гринкевич погибла 18 мая в результате несчастного случая в Вильнюсе. Такая информация размещена на сайте Европейского гуманитарного университета, сообщает БЕЛТА.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил, что девушка является белоруской. "Посольство Беларуси в контакте с правоохранительными органами Литвы осуществляет необходимые процедуры", - сказал он.

Вильнюсский комиссариат полиции занимается расследованием обстоятельств трагедии.-0-