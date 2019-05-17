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Дома в трещинах: в Китае зафиксировано мощное землетрясение

18.05.2019 17:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В китайской провинции Цзилинь зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтысячи человек оказались в зоне бедствия. Более 160 зданий повреждены.

Дома в трещинах: в Китае зафиксировано мощное землетрясение

В регионе работают десятки спасателей. Около 100 человек удалось эвакуировать. Экономический ущерб, который нанесла подземная гроза, оценивается в более чем 3 миллиарда юаней.

Дома в трещинах: в Китае зафиксировано мощное землетрясение

Информации о пострадавших и погибших нет.
 
 
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Новости Китая. В китайской провинции Цзилинь зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полтысячи человек...
 
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