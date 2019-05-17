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От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

18.05.2019 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Автопробегом ретро-машин 18 мая вдарили по столичным проспектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

В Минске проходит 12-й Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей. В нём участвуют 130 экипажей из Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Латвии, Казахстана, Германии.

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

Многие автолюбители проделали тысячи километров на личных эксклюзивах на колесах. Между тем, такой «майский слёт» уже стал доброй традицией для фанатов и владельцев редкой и старинной техники.

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

Александр Шурин, организатор фестиваля «Ретро-Минск – 2019»:
Сегодня он приурочен к 75-летию освобождения Беларуси. Участвуют два новых автомобиля, один из них – самый красивый автомобиль в Республике Беларусь, Packard 1929 года. Ввезен в страну как культурно-историческая ценность, является собственностью Республики Беларусь.

У нас каждый год много новых экипажей, причем из разных стран и машины разного плана.

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

Это Ford Ranger, фермерская машина. Рядом такие же стоят. Они восстановленные в основном. Как это происходит? Чтобы он выглядел так, он не должен блестеть.

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

Мы приехали со Смоленска, пришли вот пару минут назад. Дети в восторге да и взрослые тоже.

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

Молодцы ребята, машинки сохранили, восстановили, приятно посмотреть.

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

Не обошлось на фестивале и без премьер. Впервые широкой публике представили редчайший коллекционный автомобиль. Автодедушке в этом году 90. Изготовили этот экземпляр по индивидуальному заказу и это достояние Беларуси. У каждого ретрокара своя история. Ведь на дорогах – автолегенды.

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

Советские представительские «чайки» и народные «копейки», «хиппи-мобиль» «Фольксваген», шестиколесный универсал, получивший прозвище «Зеленый крокодил», «Форд», сошедший с конвейера в 63-м – такой же использовали на съемках фильма Клинта Иствуда «Гран Торино».

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»

От «Чайки» до легендарного Ford Gran Torino. Автоэксклюзив показали на фестивале «Ретро-Минск – 2019»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси.  Автопробегом ретро-машин 18 мая вдарили по столичным проспектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В Минске проходит 12-й...
 
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